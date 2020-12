Face-to-face class uunahin mga medical school

Pinag-aaralan ng gobyerno kung papayagan na ang face-to-face class para sa mga medical school at course sa kolehiyo dahil mahalagang magkaroon ng maraming health worker sa bansa, sa nagpapatuloy na banta ng COVID-19 pandemic, ayon kay chief implementer Carlito Galvez Jr.

“Tinitignan po namin na talagang kung nakikita natin na kailangang-kailangan natin ng health workers kaya ito po, ‘yung face-to-face, maganda po na maibalik po iyon lalo na sa mga medical schools at saka medical courses, para magkaroon tayo ng tinatawag na relief para sa ating mga health workers,” paliwanag ni Galvez sa isang televised briefing nitong Miyerkoles.

Nauna nang pinayagan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang College of Medicine ng University of the Philippines na magpatuloy ng face-to-face clinical internship sa Philippine General Hospital.

Naghahanda naman ang Commission on Higher Education (CHED) sakaling ipatupad ang face-to-face class sa ilang unibersidad.

Nilinaw ni CHED Chairman J. Prospero De Vera III, na ang pagsasagawa ng face-to-face classes ay hindi para sa lahat ng higher education institutions (HEIs) at ito ay ilalaan lamang sa mga nararapat na kurso, habang wala pang desisyon ang pamahalaan sa pagpapatupad ng face-to-face classes sa susunod na taon.

“Maybe we can start only with the health-related programs like medicine, nursing, physical therapy kasi hindi ka magiging magaling na doktor o nurse kung hindi ka talaga pupunta sa ospital,” ayon kay De Vera.

Sinabi pa ni De Vera na kailangan pa ng approval mula sa Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases para sa pagpapatupad ng limitadong face-to-face classes sa tertiary level. (Vick Aquino)