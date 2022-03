Face-to-face class kasado sa higit 6K iskul

Nakahanda na ang mahigit 6,000 mga paaralan sa mga lugar na nasa alert level 1 para sa face-to-face class.

Ito ang ini-report ni Department of Education (DepEd) Secretary Leo¬nor Briones kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the People nitong Lunes sa pagsisimula ng mas mababang alerto ngayong March 1, 2022.

Ayon kay Briones, inaasahang mas dadami pa ang mga eskuwelahang magbubukas na ng face-to-face class dahil sa mas magandang sitwasyon na sa iba’t ibang lugar sa bansa laban sa COVID-19.

“Nagbilang na kami ng mga eskuwelahan na puwedeng mag-implement na ng face-to-face na ready na talaga sila according to our standards. This would be 6,213 schools, tapos ready na silang mag-implement,” ani Briones.

Nitong Pebrero aniya ay nagbukas na ang 1,726 na mga eskuwelahan para sa face-to-face class at ngayong nasa alert level 1 na ang Metro Manil at 38 na iba lang lugar ay tiyak na dadami pa ang mga paaralang magbubukas na ng face-to-face class.

Kasabay ng pagbubukas na ng face-to-face class, hiniling ni Briones sa presidente na kung maaari ay bawasan ang mga protocol na ipinaiiral para sa pagbubukas ng mga paaralan.

Kabilang dito ang paghingi ng permiso sa mga magulang at sa local government units gayundin sa Department of Health na hindi naman ginagawa sa ibang mga bansa.(Aileen Taliping)