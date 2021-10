Face-to-face class arangkada sa Nov 15

Sisimulan na sa November 15 ang pilot implementation ng limited face-to-face classes sa may 120 piling paaralan na may mababang kaso ng COVID-19.

Ayon sa Department of Education (DepEd), aabot lamang hanggang January 31, 2022 ang pagpapatupad ng pilot testing at kung wala namang problema ay maaaring ituloy ang face-to-face classes pero depende pa rin sa kautusan ng Inter-Agency Task Force (IATF), Department of Health (DOH) at Malacañang.

“We start on November 15, the face-to-face classes and tinaon po natin doon sa pilot schools, tinaon po ‘yan natin sa umpisa ng academic quarter two ng ating school calendar,” ayon kay DepEd Usec. Nepomuceno Malaluan sa hearing ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Kasalukuyang ie-evaluate pa ng DepEd ang mga piling paaralan para sa pagpapatupad ng face-to-face at pagsisigurong naiinspeksiyon ang mga pasilidad ng gagamiting paaralan.

Nabatid na kapag matagumpay ang pagpapatupad ng pilot face-to-face class hanggang January 31, 2022 ay isasagawa na ang proposal na ibibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte na extension hanggang February 2022.

Kapag naaprubahan naman ang expanded pilot run ng face-to-face class ay matatapos ito sa March 7, 2022. (Vick Aquino)