Face shield tuloy pagsuot

Walang plano si Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang paggamit ng face shield lalo na ngayong matindi ang banta ng Delta variant sa bansa.

Sa kanyang regular ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na kapag suot ang face shield ay hindi basta-basta nakapapasok ang virus sa mata at ilong na nakalutang sa hangin.

Kapag nahawakan naman aniya ang virus, hindi ito makapapasok sa mata o ilong lalo na kapag nakasuot ng face shield.

“I know it’s inconvenient but kailangang gawin para talagang menos-menos ‘yang sakit natin. We’re trying to control the spread of the virus but we can only do so much,” anang pangulo.

Aminado ang presidente na maging siya ay hindi komportable sa paggamit ng face shield subalit kailangang gawin at sumunod para makasiguro ng kaligtasan laban sa COVID-19.

“Ako ayaw ko rin pero kailangan sundin. Ang importante talaga simple lang: distancing, hugas ng kamay, tapos may mask, tapos may shield,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)