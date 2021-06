Face shield tanggalin ‘pag nasa labas ng mall

Nilinaw ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na ang face shield ay kailangan lang isuot tuwing nasa indoor setting tulad ng mga mall.

“Ang face shields kailangan lang naman talaga ‘yan ‘pag nasa indoor ka, ‘pag nasa mall ka or pag may interaction ka face-to-face inside,” paliwanag ni Vega sa PTV-4.

Ayon kay Vega, ang hawaan sa mga outdoor setting tulad ng paglala­kad sa kalsada ay mababa kaya puwede aniya na tanggalin na ito kapag nasa labas ng isang establisimiyento.

“Kapag nasa outside naman, ang risk of transmission is very low. ‘Pag naglalakad ka sa kalye, baka maka-affect ‘yong moist nito so puwede ninyo pong tanggalin ‘yan,” sambit ng health official.

“Kapag pumasok kayo indoors po kailangan may face shields kasi ito ‘yong added protection na hindi kayo maka-transmit o mahawaan kayo,” aniya pa.

Matatandaan na ilang health expert at mga politiko ang kontra sa paggamit ng face shield, kabilang na rito si Manila Mayor Isko Moreno. (Ray Mark Patriarca)