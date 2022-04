Face mask sinalba maraming Pinoy vs COVID

Tuloy ang paggamit ng face mask kahit bumaba na ang kaso ng kontaminasyon sa COVID-19.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Baybay City, Leyte nitong Biyernes Santo parapersonal na makita ang kalagayan ng mga nasalanta ng bagyongAgaton.

“While I’m president, continue to use your masks because this has given us protection. I don’t want you to stop wearing your masks,” anang Pangulo.

Kung hindi aniya nito iniutos ang paggamit ng face mask ay mataas sana ang bilang ng mga nahawaan ng COVID-19 sa bansa.

Hindi aniya madaling makapasok ang virus sa face mask kaya mayroong proteksiyon kapag nagsuot nito. (Aileen Taliping)