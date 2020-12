Face mask, shield patok na Pamasko

Hinikayat ng Department of Health (DOH) ang publiko na gamitin ang pagiging malikhain sa pagbibihay ng regalo sa kanilang mga mahal sa buhay ngayon panahon ng Kapaskuhan.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, pinakamainam na regalo ngayon ay face shields at Face masks para mapigil ang transmisyon ng COVID19.

“The number of daily new COVID-19 cases may be on the downward trend but we should not let our guards down, especially now that the holidays are upon us,” ayon kay Duque.

Giit pa ng kalihim na malayo pa ang tatahakin ng Pilipinas para masabi na ligtas na sa kabila na may mga vaccine kontra COVID19 na bibilhin ng gobyerno.

“When planning for the holiday gift-giving, think of ligtas na regalo – which gifts can make them safe. One thing we recommend are face masks which may serve as a constant reminder to the recipient to wear one,” dagdag ni Duque.

Bukod sa face masks at face shields maari rin magregalo ng prutas, exercise gadgets/equipment na makakapagpalakas ng resistensiya.

Kung magbibigay naman ng regalo sa mga bata,tiyakin na magiging ligtas at basahin mabuti ang label warning.

Mas mainam rin ‘yung mga regalo na hindi na kailangan na mag- shopping haya ng handmade cards, arts and crafts, o video.

Idinagdag pa ni Duque na ang ligtas na selebraston ng holiday ang pinaka- best na regalo ngayong Pasko.(Juliet de Loza-Cudia)