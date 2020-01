Face mask pumalo sa P500! DTI nagbabala sa mga ganid

SINAMANTALA ng mga nagtitinda ang malaking demand ng face mask dahil sa alikabok dulot ng binagsak na abo ng pagsabog ng Bulkang Taal.

Sa Maynila, umabot sa P200 ang bentahan ng N95 face mask na dating nabibili lamang sa halagang P35.

Sa Batangas, pumalo sa P500 ang presyo ng N95 sa isang botika doon.

Naalarma tuloy ang Department of Trade and Industry (DTI) sa ginagawang pagsasamantala ng mga negosyante.

“It has been reported that some retailers have jacked-up their prices of face masks and gas masks, taking advantage of the surge in demand of these products due to the recent eruption of Taal volcano,” ayon sa statement ng ahensiya.

“The Department of Trade and Industry hereby issues notice to all retailers that we have dispatched teams to monitor and observe movement of retail prices in the market,” bahagi ng anunsyo ng ahensya.

Ang mapapatunayang umaabuso sa presyo ng mga face mask ay pananagutin ng DTI base sa isinasaad ng batas.

“DTI will not hesitate to file administrative and criminal charges against unscrupulous business entities and individuals who capitalize on the consumer’s urgent need for their own profit,” babala pa ng DTI.

Nilinaw ng DTI na mananatili ang presyo ng pangunahing mga pangangailangan ng publiko base sa suggested retail price na inilabas noong Setyembre 31, 2019. (Vick Aquino)