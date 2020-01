Face mask ipamigay nang libre – Hontiveros, Poe

Hinikayat ng ilang senador ang national at local government na magbigay ng libreng face mask at iba pang protective gear sa mga taong naapektuhan ng pagsabog ng Taal Volcano.

Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, dapat aniyang ilabas na ng Department of Health (DOH) at mga LGU ang kanilang stock na face masks at ipamahagi nang libre sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pag-alburuto ng Taal.

“No expense is too high to ensure the safety and good health of our people, especially in this time of need,” sabi ni Hontiveros sa isang statement.

Pinayuhan din nito ang publiko na huwag mag-overstock o magtago ng suplay ng face masks nang sa gayon ay makabili ang ilan na hirap maghanap o makabili nito.

Pinasalamatan din ni Hontiveros ang Department of Trade and Industry (DTI) na kanilang pipigilan ang nangyayaring overpricing sa presyo ng face masks sa Metro Manila.

Para naman kay Senadora Grace Poe, dapat atasan ng DOH, DTI at DILG ang lahat ng public hospital at mga LGU na mamudmod ng dust mask sa mga taong naapektuhan ng pagsabog ng Taal.

“Ang mga public hospital at LGU ay maaari ring mamahagi ng masks at unahin ang mga bata, senior citizens at may mga kapansanan. Makakatulong kung may direktiba ang DOH, DTI at DILG,” sabi ni Poe.

Kinastigo din nito ang ilang negosyante na nananamantala sa pamamagitan ng pagbenta ng mas mahal na face masks.

“Ngayon na may kalamidad, huwag dapat maging mapagsamantala. Sa halip nga ay dapat umiral ang kabayanihan tulad ng ginagawa rin ng marami nating kababayan. Siguro dapat bantayan ng DTI ang presyo ng mga bilihin na kailangan ng ating mga kababayan ngayon,” sabi ni Poe.