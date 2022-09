Face mask ‘di lang kontra COVID

“Magsusuot pa rin ako ng face mask sa labas . Ito ay para maalala ko at ipaalala sa inyo na ang face mask ay naging mukha ng korapsyon sa gitna ng pandemic. “

– iGanismo

Ang face mask ay hindi lang para sa Covid 19 virus kundi para sa KUPIT 19 din sa gitna ng pandemic.

Marami ang nagsamantala sa pangambang nararamdaman ng maraming pilipino sa bantang kamatayan ng Covid 19.

Law of supply and demand daw .

Milyon ang nagnanais mabuhay at hindi mahawahan ng virus . At ang takot na iyan ang sinamantala ng marami – gobyerno , negosyante , medical practitioner , on line seller , scammer – para magbenta ng mahal na face mask at kumita ng daang milyong piso .

Hindi ko hahayaan na sa kanila ang huling halakhak .

Samahan ninyo ako sa patuloy na pagsusuot ng face mask , na bukod sa proteksyon , ay mapatunayan nating mga pilipino na hindi tayo madaling makalimot sa mga taong walang pusong nanamantala sa ating kahinaan . At humantong sa pagkakakulong ng ilan dahil yan ang katarungan .

Ialay na rin natin ito sa maraming mga nangamatay at mga naulila sa pakikipaglaban sa virus .

Sana ang pagsusuot ng face mask ay magsilbing tahimik na pagbabantay pa rin sa mga magtatangka na gamitin pa rin ang pandemic para magpataba ng bulsa .

At sa mga hindi naman magsusuot na ng face mask , isampay ninyo ito sa inyong kuwarto sa bahay , biglang simbolo ng inyong tagumpay laban sa covid 19 . Isang paalala na hanggang ngayon ay buhay ka pa at patuloy na binibiyayaan ng Diyos .