`Fabian’ may hatak na habagat

Malabong magdala ng matinding pagbuhos ng ulan sa bansa ang Tropical Depression Fabian ngunit pinalalakas nito ang southwest monsoon o hanging habagat.

Ayon sa PAGASA, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang MIMAROPA, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Zambales, Bataan, Tawi-Tawi, Sulu at Basilan dahil sa habagat.

Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa naman ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pag-ulan at thunderstorm dulot ng habagat at localized thunderstorm. (IS)