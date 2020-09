Eya walastik sa pagsayaw

HATAW sa pagsayaw sa kanyang Instagram post si UST Golden Tigress ace spiker Eya Laure na nagpamalas ng kanyang mga dance move.

Bukod sa pag-indak, kakaiba rin ang ipinost na video ng 21-year-old volleybelle na nagpalit-palit pa ng outfit.

“Make a statement by always showing confidence in what you wear! Do the #BreakTheIce challenge with me by dancing through your fashion fits. Duet this and let me see!” caption ng incoming third-year open hitter.

Sa comment section, bumanat naman si DLSU Lady Spikers star Jolina Dela Cruz ng “hahahaha paturo naman sumayaw!” (JAT)