Eya, UST palaban sa Super League

SA kanyang huling banat sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball, tatrangkuhan ni Eya Laure ang Santo Tomas Golden Tigresses sa Shakey’s V-League 2022 simula Setyembre 22.

Matapos ihayag ang pananatili sa pugad ng mga Tigre sa Espana para sa kanyang huling taon ng paglalaro bago tuluyang umakyat sa professional league, pagbibidahan ng 23-anyos na all-around player ang 18 na manlalarong iba pa sa Golden Tigresses.

Makikipagsabayan ang 2019 UAAP Rookie of the Year awardee laban sa defending UAAP champions na National University Lady Bulldogs at reigning National Collegiate Athletic Association (NCAA) titlist College of St. Benilde Lady Blazers, gayundin ang 15 pang koponan mula sa dalawang collegiate league.

Makakasama ng two-time ASEAN Grand Prix bronze medalist sina holdover Imee Hernandez, Camille Victoria, Bernadette Pepito, Janel Delerio, Renee Lou Penafiel, Mary Joyce Abueg, Angeli Bacalso, Karylle Ann Caasi, Bianca Mikaela Plaza, Xyza Rufel Gula, Myca Merilloza, Joana Perdido, Pierre Abellana, Mary Joe Coronado, Ma. Cassandra Carballo, Regina Jurado at Elisha Apostol.

Matapos ang anim na taong pagkawala ay magbabalik ang collegiate at amateur volleyball league ng bansa.

Tatakbo ang inter-collegiate league sa loob ng dalawang buwan bago magsimula ang torneo ng bawat liga sa unang quarter ng 2023.

Bukod sa UST, NU at CSB, inaasahan ring sasali ang mga koponan tulad ng UAAP runner-up De La Salle Lady Green Archers, NCAA runner-up Arellano Lady Chiefs, UAAP teams gaya ng Ateneo Lady Eagles, Far Eastern University Lady Tamaraws, UE Lady Red Warriors, Adamson Lady Falcons, UP Lay Fighting Maroons, NCAA teams na San Beda Lady Red Lions, Letran Lady Knights, San Sebastian Lady Stags, Mapua Lady Cardinals, EAC Lady Generals, Perpetual Lady Altas, Lyceum Lady Pirates at Jose Rizal Lady Bombers. (Gerard Arce)