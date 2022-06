Extension ng 4 ambassador nakabitin

Wala pang kasiguraduhan ang inilapag na order ni outgoing Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na i-extend ang serbisyo ng apat na ambassador na kung saan sila ay mga coterminous ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa ulat ng Politiko online news, isang senior diplomat ng Department of Foreign Affairs (DFA) na hindi na pinabanggit ang pangalan ang nagsabing nagpa-extend diumano kay Locsin sina Amb. Philippe Lhuillier (Madrid), Amb. Antonio Manuel Lagdameo (London), Amb. Enrique Manalo (United Nations) at Amb. Jose Manuel Romualdez (Washington, DC).

Ayon pa sa source na sina Lhuillier, Lagdameo at Manalo ay nabigyan ng three month extension habang si Romualdez ay isang taong extension pa na maituturing na null and void at wala nang legal effect.

Maaari pang makuwestiyon ng Department of Budget and Management, Civil Service Commission, Commission on Audit at Congress ang nasabing hakbang, ayon pa sa source.

Paliwanag nito na kailangang bumaba na rin ang mga political appointees bago mag-June 30, kumuha ng bagong appointment mula sa susunod na presidente at kumpirmasyon mula sa Commission on Appointments na isang malaking bagay para mapanatili sa kanila ang posisyon, partikular na ang apat na ayaw pang umalis sa puwesto.

Nabatid pa mula sa source na ang isyu sa tenure of political ambassadors ay na-address na sa Supreme Court noong 1990 ruling sa Astraquillo versus Manglapuz case under G.R. No. 88183.

Ayon kay DFA Spokesperson Eduardo Menez, inaalam pa nila ang nangyayaring extension order at alam lamang niya ang extension ni Romualdez na una nang nagpa-extend sa uupong pangulo na si President Bongbong Marcos Jr. ng isa pang taon na termino na pinagbigyan naman.

“I think Amb. Romualdez mentioned publicly that he asked PBBM to stay 1 year longer and it was apparently granted – not sure about the others,” ayon kay Menez sa isang panayam.

Matatandaang nag-isyu na si Locsin ng Assignment Order No. 389 na nag-uutos sa lahat ng political ambassador na bumalik ng bansa bago mag-June 30, 2022 para maayos ang kanilang status bilang coterminous sa bagong presidente. (Vick Aquino/Roy Mabasa)