Expertise ni Arroyo malaking tulong sa Duterte admin – Palasyo

Kumpiyansa ang Malacañang na malaki ang magagawa ng expertise ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo para maisulong ang mga programa at proyekto ng gobyerno.

Inihayag ito ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos opisyal na ianunsyo ang appointment ng dating Presidente bilang Presidential Adviser on Clark Flagship Programs and Projects.

Sinabi ni Roque na malaking bentahe ang pagiging taga-Pampanga ni Ginang Arroyo para maisulong ang mga programa at proyekto sa Clark bilang pangunahing metropolis sa Asya.

“Arroyo’s wisdom and her vast experience as a former head of the state and head of government, coupled with great concern in her native Pampanga, would be valuable as she would assist the administration in planning and execution of projects to turn Clark as the next premier metropolis in Asia,” ani Roque.

Ang appointment ni Arroyo ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes, November 24, 2020.

Piso kada taon ang suweldo ni Ginang Arroyo sa kanyang bagong puwesto. (Aileen Taliping)