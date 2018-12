Expanded Anti-Wiretapping Law bentahe sa war on drugs

INAASAHANG mala­ki ang maitutulong ng Expanded Anti-Wiretapping Law sa pagsugpo sa iligal na droga at iba pang ­krimen.

Mabisang pantukod umano ito para mapa­lakas ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa giyera kontra iligal na droga.

“This is a big boost to the anti-illegal drugs war of President Duterte and his campaign to arrest all forms of criminalities,” ani House committee on dangerous drugs chairman at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers.

Sa botong 216 na pumabor ay ina­prubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa kamakailan ang House Bill (HB) No. 8378.

Nilinaw naman ni Quezon City Rep. Winston Castelo, isa sa mga nag-akda ng panukala, na ang right to privacy ng mga Pinoy ay protektado sa ilalim ng panukala.

“There must be a lawful order from the court before ­allowing wiretapping on some cases,” paliwanag ni Castelo.