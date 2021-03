Exercise sa upuan

Ngayong nailagay sa “circuit breaker” quarantine ang kalakhang Maynila pati na ang mga karatig nitong mga probinsya, madiing pinapaalala na manatili sa bahay upang mabawasan ang pakikisalamuha sa ibang tao at hindi mahawa ng Covid19. Pinapabawasan ang mga taong pumapasok sa kani-kanilang trabaho ang iba’t ibang kumpanya. Dahil dito, mas madami ngayon ulit ang bumabalik sa pag trabaho sa kanilang mga tahanan o mag work from home. Ito ang tanong sa atin ngayong panahon na ito. Ang mga opisina ay nakaayos ang lugar para makapagtrabaho ng mabuti ang kanilang empleyado, pero sa bahay, kung saan lang makakasiksik, doon na magtatrabaho maghapon. Madalas nananakit ang ulo, likod, pati na mga kasukasuan. Ano po ba dapat ang aming gagawin, ganitong ilang linggo o humigit pa ang siwasyon na ito?

Hindi natin maiiwasan ang ganitong kalagayan kaya imbes na problemahin ang mga pangyayari ay remedyuhan na lang natin ito. Unang una ay maghanap ng lugar na makakatrabaho ng maayos. Sana ay may upuan na maayos at maliit na mesa na kakasya ang laptop o computer, maski nakasiksik lang sa kwarto. Huwag magtyaga sa kama o sofa magtrabaho dahil hindi ito kaaya-aya para sa trabaho. Pangalawa, ayusin natin ang munting lugar na ito, at huwag ipagsiksikan lamang ang katawan, makatrabaho lang. Mabuti kung may malaking lugar o extra na silid para gawing opisisna. Ngunit kadalasan magtatiyaga sa lugar na magagamit. “Make the area ergonomically designed for you.”

Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagupo sa maayos sa upuan. Isagad ang puwitan sa sandalan ng nakalapat ng mabuti ang mga paa sa sahig at sumandal. Ito ang pinakakomportableng pwesto kaya mas tatagal ng mabuti bago pa kumirot ang likod. Pagkaupo ng maayos, sukatin ang lebel ng mata ng nakatingin ng diretso. Ganito dapat kataas ang monitor ng computer. Saka naman nakababa ng magkalebel ang kamay at braso o forearm. Kung laptop ang gamit, ganoon din dapat ang taas ng screen. Mamuhunan sa portable keypad at nang hindi na kailangang abutin ang nakakabit sa monitor.

Habang nagtatrabaho. Pinapayong gumalaw. Kung kakayanin tumayo kada oras at gumalaw. Kung hindi magagawa dahil sa liit ng silid, maaaring ikutan ang silya ng tatlong beses bago muli umupo. May mga ehersisyong magagawa para hindi mag strain o magfatigue sa kauupo ang mga muscles, gaya ng stretching. Magstretch ng buong kamay at braso, ang binti, pati ang bewang, para mapigilan ang spasticity. Mayroong rotation exercises din, o pagikot ng mga pulso o wrist at bukong bukong o ankle. May toning exercises din gaya ng para sa likod ng binti at puwitan. Lahat ng mga ito gawin kahit 5 ulit, 3 beses kada dalawa hanggang tatlong oras ng pagtatrabaho. Kung magagawa ito, mas may setting ang mga muscles, mas titibay pa ang mga ito at higit sa lahat, mas mababawasan ang pananakit na maaaring makuha dahil sa pag work from home.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.