Executive clemency ni Sanchez gihilom alang ni Duterte

Wala gipaabot ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ni Presidente Rodrigo Duterte nga nag-apply og executive clemency ang iyang kanhi kliyente nga si convicted murderer-rapist Antonio Sanchez.

Kini ang giangkon ni Panelo human nabutyag sa Senado nga gi-refer niya ang gipangayo sa pamilya ni Sanchez sa Bureau of Pardons and Parole nga siyay angayang magtuon kun irekomendar ang gipangayo o dili.

Matid ni Panelo, ang bugtong gibutyag ni Presidente Duterte ang pagpakigkita sa iyang buhatan sa sakop sa pamilya ni Sanchez partikular ang asawa nga si Elvira.

“Hindi ko na sinabi iyon. Basta sinabi ko lumapit na iyan. He was listening. I told him, ‘oh nagpunta nga iyan sa akin’, sabi ko talagang iyan ang batas,” matud ni Panelo.

Gidugang sa kalihim nga dali niyang gi-refer sa mga abogado niya ang sulat nga nadawat sa iyang opisina ug dayun gipadala sa ahensiya sa gobyerno.

“You know—let me tell you this: When I read something, ‘di may binabasa ‘ko executive clemency, nire-refer ko kaagad iyan sa mga abogado ko, gumawa na kayo ng usual letter, there are three lawyers, ina-assign ko na iyan eh. Sa dami, hindi ko na—I don’t have that time to ponder or to what. Basta automatic iyan refer, tapos pirma,” dugang pa ni Panelo.

Matud pa sa kalihim nga ang Presidente ang miingon nga gitawagan si Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon ug gimanduan nga dili pagawason si Sanchez sa bilanggoan ug gimanduan usab nga dili ipahibalo sa media. (Jess Campos)