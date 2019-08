Excited na ako sa SEAG coverage

Isa nga tayo sa maraming umaasa na pagkatapos ng August 24, ay mararamdaman ang added ins­piration ng Gilas Pilipinas dahil tatanggalin na ang suspension ng FIBA sa anak-anakan nating si Kiefer Ravena.

Kasalukuyang nasa Spain ang koponan ni coach Yeng Guiao para sa mga tune up games nila, though nasa 10 players lang ang aktibong naglalaro, kagaya nina naturalized player Andray Blatche at Gabe Norwood (as we write this balitang may injury?) Paul Lee, Mark Barroca, Japeth Aguilar, Poy Erram, Beau Belga, Matthew Wright at rookies CJ Perez at Robert Bolick.

Mga champion team sa FIBA-Africa ang kinaharap at tinalo ng ating team sa tune-up games gaya ng Congo at Ivory Coast. Then after nga ay tutungo sila sa Spain para sa four-country pocket tournament upang kaharapin uli ang tinalo nilang Congo.

Na-miss man ito ni Kiefer, positibo ang binata na handang-handa na siya sa gaganaping 2019 FIBA World Cup na nakatakda sa Agosto 31 hanggang Setyembre 15 sa China.

Although nasa “hanging” situation pa ang team dahil wala pang pormal na desisyong ibinababa ang FIBA (until Aug. 24) sa estado ni Kief, kaya’t abot-abot ang dasal ng mga supporter at pamilya ng binata na sana ay ma­ging paborable ito.

Balita ding maglalaan si coach Yeng ng puwesto sa Final 12 para kina five-time PBA MVP June Mar Fajardo, Troy Rosario at RR Pogoy bukod pa sa dalawa niyang idadagdag.

Meaning, merong mga player na matatanggal pa sa kasalukuyang line-up.

Excited din kami ng DZMM partner kong si Gretchen Fullido sa paparating na SEA Games this Nov. to December.

Sa mga panayam ni Gretchen sa ilang opisyal, kumpirmado ngang nasa 94% na ang completion ng mga sports facilties sa New Clark City (Capas, Tarlac) kung saan nasa siyam na sports disciplines ang gaganapin gaya ng athletics at swimming events at ang closing ceremonies ng 30th Southeast Asian Games simula Nobyembre 30 hanggang sa Disyembre 11.

Sa mga footage na ipinakita sa akin ng aking Chismax partner, sobrang impressive ang Olympic sizes pools at lawak ng mga track.

Sey nga nito, “naku bigla kong na-miss ang mga year ko sa swimming competition. Ang sarap languyan ng mga pool.”

Sa ipinatawag ngang Senate hearing ni Sen. Bong Go kamakailan kung saan dumalo ang mga opisyales ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pangunguna ni chairman William Ramirez, Philippine Olympic Committee president Rep. Abraham Tolentino at Philippine SEA Games Organizing Committee (Phisgoc) chief operating officer Ramon Suzara, positibong mga updates ang kanilang iniulat hinggil sa isinagawang preparasyon sa biennial Games.

Biggest SEA Games nga itong magaganap this 2019 sa ating bansa kaya’t kahit kaming mga Chismacker ay excited to cover and be part of it hahahaha!