Excited Mag-Exercise

Magtanong Kay Dok

Kamakailan ay naibaba ang quarantine ng NCR sa GCQ o general community quarantine. Ibig sabihin, ilan sa ating mgakababayan ay pinayagan nang lumabas ng kani-kanilang bahayupang bumalik sa trabaho. Maaari na ring magehersisyo, kahitna piling aktibidad lamang ang pinayagan, gaya ng pagtakbo at pagbisikleta. Pinayagan na din ang ibang sports na tulad ng golf, tennis, at badminton. Dito tayo nagkaroon ng isang pasyente, nadahil sa kagustuhan makapaglaro ay biglang nakaranas ng pagsakit sa likod ng kanang paa at hirap ng makalakadkinabukasan. Tayo ay natawagan at nakapag-teleconsult nangayon ay nagiging bagong pamamaraan sa pagkonsulta dahil satakot na makakuha ng Covid19 sa ospital. Nakausap natin at sapamamagitan ng mga litrato, videos, at real-time video call, ay nakuha nating malaman ang history at maski papaano ay nakapageksamin ng hindi talaga nahawakan ang pasyente. Ibapa rin siyempre ang pisikal na eksaminasyon ngunit sa panahonngayon, ay maaari na rin tayong magbigay ng pangunang lunassa ganitong paraan.

Sa kagustuhan na makapaglaro ng tennis ay agad pumunta ng court at naglaro ng dalawang set. Wala namang tunay naaksidente tulad ng nadulas, nadapa, o nahulog. Ngunit sapaghabol sa bola ay nakarinig siya ng parang may tumunog sabinti ng kanang paa. Hindi niya ito masyado ininda, naitakbo at nailakad pa pauwi. Ngunit kinabukasan ay maga ang binti at paa, at hirap nang iapak at ilakad. Dito ay hindi kinakailanganmaaksidente. Ang malakas na pwersa ng tensyon sa muscle ay sapat na para humila ng husto at umabot sa pagputol ng litid. Sa mga larawan ay itinuro ng pasyente ang likod ng paa na siyangpinakamasakit. Mayroon ding pangangalay ng likod ng binti. Sa video, ay nakitang ang lugar na dapat ay may matigas na litid(na tinatawag na Achilles’ tendon) ay nawala at lumubog pa.

Ang Achilles tendon ay ang litid na galing sa muscle sa likod ng binti, kung tawagin ay gastrocnemius-soleus complex. Nakakabit ito sa likod ng sakong o calcaneal bone para mapagalaw ang paa natin pababa. Kung ito ay mapuputol, lalaylay pababa ang paa kaya’t mahirap ilakad. Ang likod ng binti ay mangangalay dahil mawawala ang tensyon nitomistulang gomang naputol. MRI ang makakakita kung gaanokalala ang punit o pagputol. Sa kasawiang palad ay operasyonang kakailanganin upang maidugtong ang magkabilang dulo ngnaputol na litid. Maganda naman ang kalalabasan lalo na pagkatapos maphysical therapy at ehersisyo ng mabuti.

Alalahanin natin na dalawang buwan nating hindi nagawa angdating mga gawain. Ang ating katawan ay hindi na naka set samga aktibidad noon lalong lalo na ang sports. Kung manunumbalik sa kung ano mang ehersisyong panlabas at sports, start low and slow. Huwag kalimutan mag stretching at magwarm up upang hindi mabigla.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

