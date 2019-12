Ex-UN ambassador dinemanda ng 10 OFW

Tinutugis na ng mga awtoridad ang dating United Nations (UN) ambassador at dalawang kasamahan nito na nagdala ng mga manggagawang Pinoy at Moroccan sa Amerika gamit ang pekeng mga dokumento.

Sinampahan nitong Huwebes, Disyembre 12, ng mga kasong conspiracy to commit offenses at defraud and conspiracy to induce aliens to come to, enter and reside in the country sina Abdeslam Jaidi, ang ex-wife niyang si Maria Luisa Estrella at kapatid ng babae na si Ramon Singson sa isang district court sa White Plains, New York.

Ayon sa indictment o demanda, higit 10 Pinoy at Moroccan worker ang binitbit ng tatlo sa Amerika mula 2006.

Nakalagay sa kanilang visa application na magtatrabaho sila bilang administrative o technical staff sa consulate o Moroccan UN mission ngunit pinagtrabaho talaga ang mga ito bilang personal driver, domestic helper, at katiwala sa lupa.

May ilan pa umanong pekeng employment contract, mababa lang ang mga sahod at walang time off ang mga narekrut, ayon pa sa demanda.

“This case sends a strong message that diplomatic immunity does not equal impunity,” ani Martina Vandenberg, Human Trafficking Legal Center head.

May maximum na sentensya na lima at 10 taong pagkakakulong ang mga sinampang kaso sa tatlo, ayon sa pagkakasunod.

Una nang inaresto si Estrella, 60-anyos, nitong Marso, habang pinaghahanap pa ng mga awtoridad sina Jaidi, 82, na nakatira sa Rabat, Morocco, at Singson, 55, na nasa Maynila. (RC)