Ex-Texas guard patay sa COVID

SI dating Texas A&M point guard David Edwards ang pinakahuling namatay mula sa mundo ng sports dahil sa coronavirus.

Taong 1994 nang mag-average si 5-foot-9 Edwards ng 13.3 points, 8.8 assists, 5.6 rebounds at 2.7 steals per game sa kanyang senior year sa Aggies.

Nanguna noon sa Southwestern Conference ang kanyang 265 assists.

Sa Facebook, kinumpirma ng dating teammate niyang si Charles Henderson ang pagkamatay ni Edwards dahil sa virus.

“Never in a million years would I have even imagined my backcourt teammate would go before his time. I just got the news that Dave Edwards passed away. For those that have been praying for him, he is now in a better place,” post ni Henderson kasama ng throwback photos nila.

Isa pang dating college basketball player, ang kasabayan ni Edwards na si Lee Green, ang iniulat na namatay dahil sa COVID-19.

Naglaro sa St. John’s si Green.

Namatay din dahil sa virus si dating Real Madrid president Lorenzo Sanz. (VE)