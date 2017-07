Ex-solon swak sa PDAF

Pinasasampahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ng patong-patong na kaso sa Sandiganbayan si dating Iloilo Representative Neil “JunJun” Tupas, Jr.

May kinalaman ito sa maanomalya umanong paggastos ng dating mambabatas sa kanyang Priority Development Assistance Fund (PDAF) noong 2008.

Kabilang sa isinampa kay Tupas ay dalawang kaso ng paglabag sa Section 3(e) ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019), isang kaso ng Malversation at isang kaso ng Malversation thru Falsification of Public Documents.

Kasama rin sa kinasuhan sina Alan Javellana, Rhodora Mendoza, Romulo Relevo, Ma. Julie Villaralvo-Johnson ng National Agri-Business Corporation (NABCOR) at Marilou Antonio, project coordinator ng Kabuhayan at Kalusugang Alay sa Masa Foundation, Inc. (KKAMFI)- ang napili ni Tupas na project implementor.

Kabilang sa hawak na dokumento ng Ombudsman ang liham na may petsang May 15, 2008 kung saan hiniling ni Tupas sa Department of Agriculture (DA) na ilipat ang P5 milyon ng kanyang PDAF sa NABCOR para sa implemantasyon ng proyekto.

Pambili sana ang nasabing pondo ng mga hand tractors, water pump at grafted fruit seedlings.

Pero lumabas sa imbestigasyon ng Ombudsman na ito ay mga ‘ghost project’ dahil walang natanggap na anumang gamit ang mga munisipalidad ng Ajuy, Batad, Estancia, Lemery, San Rafael at Sara na benepisyaryo ng proyekto.

Pineke rin umano ang mga isinumiteng dokumento sa liquidation kabilang ang listahan ng mga benepisyaryo na pirmado mismo ni Tupas.