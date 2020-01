Ex-solon may apela kay Digong

Pinadidistansya ng isang mambabatas ang Palasyo sa pagrerebyu sa mga sinasabi ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na mga onerous contract.

Ito ang apela ng liderato ng Bayan Muna at nanawagan sa Pangu­lo na ‘wag ibigay kay Dennis Uy ang pamamahala ng malawak na lupain sa Batangas na ginagamit ng Chevron bilang gas depot.

“We will oppose any attempt to give the Batangas property to the president’s cronies for another onerous­ contract because it will again deprive the people of billions of public funds. Congress must make sure these reviews of the so-called onerous contracts are not merely shake down against businessmen to favor the emerging cronies of President Duterte,” pahayag ng dating party-list solon at Bayan Muna chairman Neri Colmenares.

Nanindigan ang Ba­yan Muna na hindi dapat ang Malakanyang kundi ang Kongreso ang dapat mag-imbestiga sa mga onerous contract upang matiyak na hindi papabor sa kakampi nitong mga negosyante.

Ginawa ni Colmenares ang pahayag matapos na tukuyin ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang onerous contract na pinasok umano ng National Development Co (NDC) sa Chevron Philippines (Caltex) para sa lease contract ng 120 hektaryang lupain­ ng Batangas Land Co Inc (BLCI) sa Batangas City na ginagamit ng kom­panya bilang kanilang main depot.