Ex-senator naging ulyanin nang matalo

Sino raw itong dating miyembro ng Upper House ang mistulang naging ulyanin matapos na matalo sa halalan sa ilalim ng nakaraang administrasyon.

Ayon sa tsika ng ilang Marites kay Mang Teban, itong si former senator ay parang walang nakikitang reporter kapag dumaraan sa kanilang umpukan.

Ang nakakaloka, pormang Clark Kent aka Superman pa ang kumag na dapat ay may X-ray vision pero kapag napapadaan sa mga reporter ay parang nagbubulag-bulagan na ito.

Minsan naman ay nagugulat ang mga mamamahayag dahil binabati niya ang mga ito. At hindi lamang tumatango kundi nakikipagbeso-beso pa at nakikipag-chikahan na parang sila ay very close sa isa’t isa.

Naguguluhan tuloy ang mga mamamahayag dahil hindi nila alam kung kailan sila babati sa dating senador sa takot na sila ay mapahiya kung sakaling dedmahin.

Pintahan n’yo na. Itong si former official ay galing sa pamilya ng politiko pero hindi katulad ng ibang kamag-anak ay kapos sa karisma sa tao. Siya ay may letrang A sa pangalan, as in amnesia ang peg minsan.