Ex-Sen. Sonny Osmeña naka-survive sa COVID-19

Nagwagi sa pakikipaglaban niya sa COVID-19 ang dating senador na si John Henry “Sonny” Osmeña.

Nitong Miyerkoles nakalabas na sa ospital ang 84-anyos na si Osmeña makalipas ang 20 araw na pakikipagbuno sa virus.

Ibinahagi sa social media ni Ferliza Contratista, Toledo City community affairs and development officer, ang larawan ng nakangiting si Osmeña.

“There were cheers and claps by hospital staff as he was sent home,” sabi ni Contratista sa post.

Si Osmeña ay apo ng namayapang dating Pangulong Sergio Osmeña Sr.

Maliban sa pagiging dating mambabatas, nagsilbi ring alkalde ng Toledo City si Osmeña mula 2013 hanggang 2019.