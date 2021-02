Ex-Rizal gov bagong presidential adviser sa Southern Tagalog

Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Rizal Governor Casimiro “Ito” Ynares, Jr., bilang Presidential Adviser for Southern Tagalog.

“Pursuant to the provisions of existing laws, you are hereby appointed as Presidential adviser for Southern Tagalog, Office of the President,” nakasaad sa appointment paper na pirmado ni Pangulong Duterte noon pang December 2020. Nangako naman si Sec. Ynares na tutuparin ang tungkulin sa abot ng makakaya.

“Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong tiwala. Isa pong karangalan ang kilalanin at pagkatiwalaan ang isang Rizalenyo at makabahagi sa pagsulong ng mabuting pamamahala sa ating kapwa Pilipino,” pahayag ni Ynares na nagsilbing gobernador ng Rizal Province mula 1992– 2001 at mula 2004–2007.

Nasa ilalim ng Southern Tagalog ang CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) at MIMAROPA (Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan).