Ex-reporter buhay reyna sa politiko

KUMBAGA sa lotto, naka-jackpot ang isang magandang probinsiyana matapos ma-inlove sa kanya ang maimpluwensiyang politiko sa bansa.

Sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, dating reporter daw sa probinsiya itong babae pero nang matipuhan ng politiko, aba’y iniwan ang guwapong asawa upang sumama sa may katandaan subalit mayamang politician.

Malambing daw si babae kaya’t baliw na baliw sa kanya ang politiko, kaya naman buhay reyna ito ngayon.

Ang kagandahan lang sa ugali ng babae, hindi niya ipinamamalita na naka-jackpot siya ng mayamang politiko kundi low profile lamang siya.

Ayos na sana ang relasyon ng dating repor­ter sa mayamang politiko, ang masaklap lang ay hindi sila makabuo na siyang magiging bunga sana ng kanilang pagmamahalan.

Wala naman daw problema sa lalaking politiko dahil marami na itong naging anak, marahil ay hindi lang matiyempuhan o magkrus ang landas ng kanilang mga kids to be.

Pintahan niyo na. Ang dating repoter na naka-jackpot ng mayamang politiko ay da­ting nagtrabaho sa isang television network. May letrang G sa kanyang pangalan as in Girl siya.