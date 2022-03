Ex-Quezon cong binakbakan si Remulla

Pumalag ang kampo ni presidential candidate at Vice President Leni Robredo sa pahayag ni Cavite Congressman Crispin Remulla na hakot at bayaran ang mga volunteers na dumalo sa Robredo-Pangilinan rallies sa Cavite.

Ayon kay dating Quezon congressman Lorenzo “Erin” Tañada, campaign manager ng Robredo-Pangilinan tandem senatorial slate, walang katotohanan na binayaran ng tig P500 ang mga dumalo sa political rally.

Iginiit pa ni Tañada na ang pahayag ni Remulla ay kasing peke ng Tallano gold.

Base sa unang report sa media, aabot sa 47,000 katao ang dumalo sa Robredo-Pangilinan rally sa General Trias.

“Ang kwento ni Crispin Remulla ay kwentong Tallano. Yung paratang nyang P500 na bayad ay budol tulad ng 500,000 tons na ginto ni Tallano,” pahayag ni Tañada.

“This is straight out of the Marcos factory of lies,” dagdag ni Tañada.

Sinabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes na nakababaliw ang drama ni Remulla.

“Nakakabaliw din ang drama ni Crispin Remulla. Crispin, Crispin, Crispin, anak saan mo napulot yang fake news na yan?” pahayag ni Trillanes.