Ex-PNR boss guilty sa korapsyon: P86M isoli, 8 taon kulong

PINATAWAN ng 8 taong pagkakakulong ng Sandiganbayan si dating Philippine National Railways(PNR) General Manager Manuel Andal matapos mapatunayang guilty sa kasong graft nang aprubahan nito ang isang maanomalyang kontrata noong 2009.

Bukod sa kulong ay pinatawan din ng parusang disqualification na makapagtrabaho sa public office si Andal at inatasang ibalik sa gobyerno ang P86.5M pondo na iligal na nagamit sa proyekto.

Ayon sa Sandiganbayan Fourth Division nilabag ni Andal ang batas nang bumili ito ng mga materyales mula sa Pandrol Korea Limited at Nikka Trading nang walang sertipikasyon mula sa kalihim ng Department of Transportation.

“Accused Andal clearly gave unwarranted benefit and advantage to said company because he already committed the government to the transaction even without the DOTC Secretary’s review,” nakasaad sa desisyon ng Sandiganbayan.

Malinaw umano na pinaboran din ng opisyal ang Nikka Trading nang pumasok ito sa kontrata sa kompanya nang walang isinasagawang public bidding, lumilitaw din na walang dahilan para bumili ng materyales ang PNR sa Nikka Trading dahil walang pangangailangan para rito.

Dahil umano sa ginawang aksiyon ni Andal ay nawala sa gobyerno ang P86,505,000 pondo na nasayang na dapat ibalik sa kaban ng bayan ni Andal. (Tina Mendoza)