Ex-mayor hinamon ng barilan ng alkalde sa Nueva Ecija

Nanawagan kina Pres. Rodrigo Duterte, Phili­ppine National Police (PNP) Chief Ronaldo ‘Bato’ dela Rosa at Public Attorney’s Office (PAO)chief Persida Rueda Acosta ang isang dating Nueva Ecija mayor na polio victim, dahil umano sa ginawang pagmumura at pagbabanta sa kaniya noong Lunes ng kanilang incumbent mayor sa mismong munisipyo sa bayan ng Nampicuan.

Ang inirereklamo ni Nampicuan dating Mayor Nestor Aquino Jr., 68, ay si Mayor Victor Badar na galit umanong nanita at hinamon pa umano siya ng barilan, sa kabila ng kalagayan niya na person with disability (PWD) na naka-wheelchair.

Ayon kay Aquino, nagsilbing mayor noong 1986-1992, sinulatan niya nitong Pebrero 15 si Mayor Badar at humingi ng mga kopya ng statement of assets liabilities & networth (SALN) ng alkalde at mga department heads at ang personal data sheet ni Gng. Remedios Badar, ang municipal administrator.

Sinulatan din ni Aquino sina Vice Mayor Marlon Gamboa at buong Sanggunian Bayan at humiling ng mga hard copies ng 2017 at 2018 annual budget at approved 20% development 2017 at 2018.

Ikinatwiran ni Aquino na isang polio victim mula 5 taong gulang, ang karapatan niya sa mga requests batay sa nasasaad sa Freedom of Information Executive Order ni PDU30 noong Hulyo 23, 2016.

Gayunman noong pagmumurahin siya ni Mayor Badar at magpa-blotter sa pulis ay tinanggihan siya ng police investigator na may pangalang ‘Eric Seguin’ na itala ang kaniyang reklamo.

“Nananawagan ako sa DILG at PAO chief Acosta dahil wala akong pera para sa mga mamahaling abogado” daing ni Aquino sa Abante. (Jojo de Guzman)