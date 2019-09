Ex-Mayor Baldo kulong pa rin kahit nagpiyansa

SA kabila ng pagbabayad ng higit sa P8 milyong piyansa, hindi pa rin makakalaya si dating Daraga, Albay Mayor Carlwyn Baldo.

Ito ang ipinahayag ng Albay Police dahil sa may nakahain pang motion for reconsideration kaugnay ng pagpipiyansa ni Baldo.

“As per information, ex-Mayor Baldo cannot be released yet from jail because of the pending motion for reconsideration filed by the prosecution against the granting of bail to Baldo,” ayon kay Police Col. Wilson Asueta

Nilinaw din nito na wala pang order mula sa hukuman na palayain si Baldo kahit na nakapag-bail na ito.

Si Baldo ang itinuturong mastermind umano sa pagpatay kay dating Ako Bicol Party-list Rep. Rodel Batocabe noong Disyembre 2018.

Sa kabila ng mga prinisintang ebidensiya ng pulisya, itinuturing ng Legazpi City Regional Trial Court Branch 10 na mahina ang ebidensiya laban sa dating alkalde kaya’t pinayagan itong makapag-piyansa. Wala umano ang dating alkalde sa lugar kung saan pinaslang si Batocabe at hindi rin tumutugma ang bala sa nakarehistrong baril ni Baldo.

Samantala, patuloy namang isusulong ng pamilya Batocabe ang paghingi ng hustisya.

“Tuloy ang pagpupursigi ng aming pamilya at ng mga taga-Daraga sa pagkamit ng hustisya sa pinaslang naming ama,” saad ni Justin Batocabe, anak ni Rodel.

“Our only consolation at this point is that the charges against Carlwyn Baldo remain pending and alive, and that Baldo is no longer Mayor of Daraga,” dagdag pa niya. (Vick Aquino)