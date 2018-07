Ex-Marine, 3 pa todas sa engkuwentro sa Makati, Pasay

APAT na katao kabilang ang isang retiradong miyembro ng Philippine­ Marine ang nasawi sa magkahiwalay na engkuwentro­ sa Makati at Pasay City kamakalawi nang gabi.

Hindi na umabot nang buhay sa Ospital ng Makati ang ex-Marine na si Alexander Millado alyas ‘Oning’ dahil sa dami ng tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng katawan.

Ayon sa report na ­natanggap ni Senior Supt. Rogelio Simon, hepe ng Makati City Police­ ­dakong alas-11:30 nang gabi ng maganap ang insidente sa no. 377 Manga St., Brgy. Cembo ng naturang lungsod.

Base sa pahayag ni Simon, maghahain ng search warrant ang kanyang mga tauhan laban kay Millado dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act at nang matunugan ng suspek na aarestuhin siya na naging dahilan upang putukan nito ang mga awtoridad.

Dahil dito ay gumanti ng putok ang mga pulis at makalipas ang ilang minuto dito na bumulagta­ ang suspek hanggang sa mabilis itong isinugod sa naturang pagamutan­ ­subalit idineklarang dead-on-arrival (DOA).

Alas-11:40 rin nang gabi sa Laperal Compound,­ Brgy. Guada­lupe Viejo ang napatay rin nang pinagsanib pu­wersa ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU), Anti-Carnapping Section at Warrant Section Unit ng Makati City Police ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na hinihinalang sangkot sa droga matapos pumalag at makipagbarilan ang mga ito sa mga pulis sa ­ikinasang anti-criminality ­operation.

Samantala, kaagad namang nakatakas ang kasabwat ng mga ito na si Justine Dela Paz.

Samantala, sa report naman na natanggap ni Senior Supt. Noel Flores hepe ng Pasay City Police dakong alas-singko nang madaling-araw nang mapatay ng kanyang mga tauhan ang sinasabing kilabot na holdaper matapos makipagbarilan­ ang mga ito sa kahabaan­ ng Park Avenue. ­