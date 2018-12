Ex-Lakers star Lamar Odom maglalaro para sa ‘Pinas

INIHAYAG ng National Basketball Association (NBA) superstar na si Lamar Odom ang kanyang nakatakdang pagla­laro para sa bandila ng Pilipinas sa The Dubai International Basketball Tournament kasama ang miyembro ng Mighty Sports sa Pebrero 2019.

Nag-post si Odom sa kanyang Instagram account na @RealLamarOdom na, “I’d like to announce that I will be playing in The Dubai International Basketball Championship this February 1st 2019 !!!!!! I will be representing team @MightysportsPH from the Philippines.”

Ipinaalam din ni player agent Sheryl Reyes sa kanyang Twitter account ang kaganapan Miyerkoles ng umaga kung saan ito ang magdadala sa dating NBA superstar para maglaro sa Mighty Sports sa torneo sa Dubai.

Matatandaang naglaro ang 39-anyos na si Odom sa NBA simula 1999 hanggang 2014 kung saan pinakatampok ang pagsabak sa Los Angeles La­kers at nanalo ng korona noong 2009 at 2010 kasama ang kapwa retiradong si Kobe Bryant.