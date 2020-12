Ex-Justice tinumba sa pautang

Tinutumbok ngayon sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation(NBI) na posibleng pautang ang isa sa motibo ng pagpaslang sa retiradong Court of Appeals (CA) Justice Normandie Pizarro.

Ayon kay NBI Spokesman Ferdinand Lavin, may nagbigay ng impormasyon sa NBI na ang nabanggit na person of interest ay nakipagkita kay Pizarro sa casino. Ito umano ay may utang na P100,000 habang may ibang impormasyon na P200,000.

“And we are not discounting the possibility that two or three or all of the persons of interest may have conspired to kill the justice. That is a possibility, we are not discounting that,” ayon kay Lavin.

Wala pa umanong nabubuong konklusyon ang NBI matapos na ang isa sa apat na person of interest ay nagbigay ng ‘conflicting statements’ sa mga inbestigador.

Ayon kay Lavin, isa sa person of interest ay pumunta sa NBI kasama ang kanyang abogado pero mukhang may itinatagong inpormasyon.

“Two or three times he came to the NBI and he has given us conflicting statements. The earlier statements would not match with the pieces of evidence we gathered on the ground,” ayon kay Lavin.

Katulad ng impormasyong pagbaba sa kotse ng dating Justice sa isang lugar sa Tarlac bago natagpuang inabandona.

“Meron siyang fear, meron pa siyang takot, parang alanganin siya,”ani Lavin.

Samantala,sinabi ni Lavin na si Pizarro ay binaril sa likurang bahagi ng tenga at ang bala ay lumabas sa itaas ng kaliwang ulo.

Nahirapan umano ang NBI na suriin ang bangkay dahil naagnas na ito nang matagpuan noong Oktubre 30, pitong araw bago ito nawala.

Hindi rin umano alam ng NBI kung unang pinutulan ng daliri at kamay si Pizarro bago ito binaril.

Sinabi ni Lavin na tinitingnan nilang lahat ang posibleng motibo sa pagpaslang kay Pizarro maging ang dati nitong trabaho sa CA.(Juliet de Loza-Cudia)