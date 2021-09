Ex-Iloilo cong nasawi sa COVID, Kamara nakiramay

Nakiramay ang Kamara de Representantes sa pagpanaw ni dating Iloilo Rep. Oscar Garin Sr.

“We send our sympathies and prayers to the family that he has left behind, especially to our colleagues in the 18th Congress—his daughter (AAMBIS-OWA) Rep. Sharon Garin, and daughter-in-law (Iloilo) Rep. Janette L. Garin,” sabi sa pahayag na inilabas ng Kamara.

Si dating Rep. Oscar ay miyembro ng 8th, 9th, 10th at 12th Congress. Siya ay naging alkalde rin ng bayan ng Guimbal. Nabatid na nasawi ito sa COVID-19-related complications.

Sinabi ni Rep. Janette na naging mabuting ama si dating Rep. Oscar sa kanyang mister at naging mabuting biyenan sa kanya.

“We mourn Tatay’s passing but we celebrate his good life. He was an amazing father in all aspects,” sabi ni Rep. Janette kung saan naging mabuti rin itong ama sa kanyang distrito at tiniyak na magiging maganda ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. (Billy Begas/Prince Golez)