Ex-Ginebra player tagalinis na ng pool

TAMANG trip ang ginawa ng kapatid ni dating Barangay Ginebra guard Jett Manuel na si Joaqui matapos ibenta sa publiko ang dating PBA player.

Sa Instagram story kasi ng nakababatang kapatid ni Jett ay ibinalandra nito sa social media ang paglilinis sa swimming pool ng dating UP Fighting Maroon.

Pinagtripan nitong lagyan ng `cleaner for sale’ ang kanyang kuya at pwede rin umanong ring arkilahin sa tamang presyo.

“Shirtless Pool Cleaner for sale,” saad nito sa nilabas na IG story. “Pay him with: Food or 50 pesos. Send a message for inquiries.”

Sa ngayon ay pokus sa pagiging engineer si Jett matapos mag-early retirement sa PBA.

Magugunitang naglaro ang 27-anyos na guard sa Barangay Ginebra at nakakuha ng isang kampeonato noong 2018 PBA Commissioner’s Cup. (Aivan Episcope)