Ex-First Lady Ming pasalamat sa mga nakiramay

Nagpaabot ng pasalamat si dating First Lady Amelita ‘Ming’ Ramos sa mga nakiramay at bumisita sa burol ng kanyang kabiyak na si dating Pangulong Fidel Ramos sa Heritage Park, Taguig City.

Sinabi ng dating Unang Ginang na hindi niya inakalang marami silang kaibigan ng dating pangulo batay sa mga dumalaw sa burol at nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya.

Ayon sa dating Unang Ginang, matagal din ang naging pagsisilbi ng kanyang kabiyak sa gobyerno at sa mga tao kaya panahon na para magpahinga naman ito.

“Thank you very much for coming. I realized we have so many friends. He worked hard, we also tried to work hard, and now he deserves the rest that he needs. Thank you,” anang dating Unang Ginang. (Aileen Taliping)