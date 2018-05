Ex-DLSU player na ‘bebot’ ni Rocco Nacino, maldita?

BUKOD sa pagka­bigong madala sa championship series ang Ateneo Lady Eagles, balitang “pressure” ang pinakamatinding rason kung bakit nag-resign si dating Thai Coach Tai Bundit.

Kaya naman ang bilis-bilis daw na nabigyan ng appointment si Coach Oliver Almadro to take over Bundit’s post. Saan pa ba daw sila kukuha ng maga­ling na coach kung hindi sa mismong bakuran nila, at hindi pa isyu ang pagka-Pinoy.

Sa sulat ngang ipinalabas ng Ateneo de Manila president na si Fr. Jose Ramon Villarin, itinalaga nito ang dating head coach ng men’s volleyball team na si Almadro para siya na ngayong maging head coach ng women’s team.

Ang posisyon na kanyang babakantehin, ay ini-assume naman ni Timmy Sto. Tomas.

Kilala namin si Coach Almadro at ­sobra kaming bow sa tindi ng respeto at pag­mamahal niya sa Ateneo community, at sa sobrang passion niya sa volleyball.

Congrats coach and see you!

***

Usapang coach pa rin, pursigido nga daw ang bagong hirang na football coach ng Perpetual Help College ng Las Piñas, na si Chieffy Caligdong na mabig­yan ng kampeonato ang naturang school.

Matapos ngang madala ni Caligdong sa international scene ang Philippine football via the Azkals team, balik local coaching ito.

Four years ago pa nang mawala sa eksena ang Azkals chief, pero never naman daw itong huminto sa cause-related sports activities using football.

Balitang bongga ang suweldong inialok kay coach ng school na more than two decades nang umaasam na makuhang muli ang NCAA football ­championship ring.

***

Ay, grabe naman ang tsismis na maldita umano ang GF ni Rocco Nacino na si dating De La Salle volleyball player Melisa Gohing (aktibo sa ibang liga)?

Bukod daw kasi sa may pagka-demanding ang dalaga sa mga iskedyul at commitment ni Rocco, meron din itong demand na pagsabihan ni Rocco ang mga supporters and fan niya na bina-bash siya sa social media.

Kahit umano ang mga co-worker ni Rocco ay nagre-react na over this. Todo-suporta naman si Rocco sa GF at ipinagtatanggol pa niya ito.

Again, nakilala namin si Melisa nu’ng nasa La Salle pa siya and she seemed so kind and very sweet. Malayo sa tsismis na maldita ito at demanding.

Sadyang may mga fan lang talaga sa mundo ng showbiz na feelin­g sobrang entitle­d at pakialamera sa mga activity ng idol nila.