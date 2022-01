Ex-DICT Sec kakasuhan sa palpak na free Wi-Fi

Inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagsasampa ng kasong kriminal kay dating Information and Communication Sec. Eliseo Rio Jr., kaugnay ng pumalpak na Free Public Internet Access Program ng gobyerno.

Sa kanilang isinumiteng ulat, inirekomenda ng komite ang pagsasampa kay Rio ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees kaugnay ng Free Internet Access in Public Places Act.

Ayon sa chairperson ng komite na si DIWA Rep. Michael Aglipay, inaprubahan ng plenaryo ang committee report noong Disyembre 15.

Sinabi ni Aglipay na na-pressure ng komite ang United Nations Development Programme (UNDP) upang ibalik ang hindi nagamit na pondo ng gobyerno. Ang UNDP ang kinuha ng DICT para ipatupad ang DICT-UNDP Pipol Konek Project kung saan magtatayo ng 6,000 Wi-Fi site sa buong bansa. (Billy Begas)