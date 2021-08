Ex-DBM usec pina-subpoena ng Senado sa face mask, shield tongpats

Pinatatawag ng Senate blue ribbon committee ang dating opisyal ng Department of Budget and Management (DBM) na inu­ugnay sa diumano’y overpriced pagbili ng face mask at shield ng Department of Health (DOH).

Inaprubahan ni Senate President Vicente Sotto III ang Subpoena Ad Testificandum na hinirit ng komite na nag-aatas kay dating DBM Usec. Lloyd Christopher Lao na dumalo sa pagdinig sa Miyerkoles hinggil sa paggamit ng DOH sa pondo para sa pandemya.

Sabi ng Blue ribbon committee, mahalagang lumutang si Lao dahil maraming katanungang dapat itong masagot lalo ang tungkol sa pagbili ng overpriced medical supply at na nauna nang sinabi ni DBM officer-in-charge Tina Usec. Tina Rose Canda sa unang pagdinig ng komite noong nagdaang lingo.

Nabanggit ang pangalan ni Lao sa unang pagdinig ng Senado matapos banggitin ng mga senador ang isyu sa overpriced face shield at masks na nauna nang nadiskubre ng Commission on Audit (COA).

Sabi ni Canda sa mga senador, noong termino ni Lao nabili ng Procurement Service ng DBM (PS-DBM) ang bulto ng face masks na nagkakahalaga ng P27.22 kada isa at face shield na P120 bawat prisado.

Nauna nang sinabi ni Lao na nakahanda siyang humarap sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee at itinangging may iregularidad sa pagbili ng medical supply at equipment. (Dindo Matining)