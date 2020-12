Ex-DAR chief, Iloilo mayor bawal na sa gobyerno

Wala ng pag-asang makabalik at makapagtrabaho muli sa gobyerno sina dating Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Nasser Pangandaman at dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog.

Ito ay matapos hatulan ng Ombudsman with finality ang kaso ng mga ito at tuluyang dinismis sa serbisyo.

Sa regular na mensahe sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ng gabi, unang-una si Pangandaman sa mga opisyal na pinangalanan nitong nadismis sa serbisyo.

Si Pangandaman kasama ang kanyang anak at ilang bodyguards ay inireklamo ng isang mag-amang golfer dahil sa pambubugbog noong 2018 kaugnay sa larong golf sa Antipolo City.

Ang anak na biktima ay katorse anyos lamang at hindi nakaligtas sa pambubugbog umano ng kampo ni Pangandaman.

Kasama rin sa dinismis na ng Ombudsman sa serbisyo sa gobyerno ay si dating Iloilo City Mayor Mabilog dahil sa kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service.

Matatandaang tumakas palabas ng bansa si Mabilog matapos pangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot sa illegal na droga habang nasa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration.

Bukod sa dalawang dating opisyal, marami pang mga opisyal sa gobyerno at mga halal na local officlas ang pinangalanan ng Presidente na sangkot sa mga katiwalian at tuluyang dinismis sa serbisyo.(Aileen Taliping)