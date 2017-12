Ex-Congressman sinibak ni Digong sa lakwatsa

Tinuluyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsibak sa lahat ng mga opisyal ng Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) na pinamumunuan ni dating Kabataan Party-list Rep. Terry Ridon.

Ang komisyon ni Ridon ang ahensiyang tinukoy ng Pangulo noong Biyernes na sisibakin ang lahat ng opisyal nito dahil sa katiwalian at panay-panay umanong biyahe o ‘junket’ sa ibang bansa.

Unang inihayag ng Malacañang na bubuwagin ang komisyon pero nilinaw kahapon ni Presidential Harry Roque na hindi ito gagawin ng Pangulo.

“With sincerest regrets I would like to correct the statement I made on the Presidential Commission for the Urban Poor during this morning’s press brie­fing. It is to fire, and not to abolish the Commission,” pahayag ni Roque.

Batay aniya sa pahayag ng Pangulo, ang mga commissioner ng PCUP ay notoryoso sa junkets na isa sa pinakaayaw nitong gawin ng mga opisyal ng gobyerno.

“The President stated two grounds behind his decision… number one, according to him it is a collegial body and have not met as a collegial body and number two, that the commissioners are notorious for junkets abroad. This kind of performance has no place in the Duterte administration,” ayon kay Roque.

Binigyang-diin ng Kalihim na ang hakbang ng Pangulo laban sa mga opisyal ng PCUP ay patunay na seryoso ito sa kanyang kampanya laban sa korap­syon.

Nilinaw din ng Kalihim na walang kinalaman ang pagiging pulahan ni Ridon sa aksiyon ng Pangulo laban dito.

Idinepensa naman ni Ridon ang mga opisyal ng PCUP na hindi aniya nagkulang sa pagtupad sa kanilang tungkulin.

"The public record of the agency can speak for itself: We had implemented with full integrity the presidential promise of no demolition without relocation. We had represented government and given voice to the urban poor in international conferences on public hou­sing, poverty alleviation and climate change, which was unprecedented in any administration," paliwanag ni Ridon.





Gayunman, nagpasa­lamat pa rin si Ridon kay Pangulong Duterte sa oportunidad na ibinigay sa kanila para pagsilbihan ang sambayanan.

Pangatlo na si Ridon sa mga itinuturing na maka-kaliwa o pulahan na nawala sa administrasyong Duterte.

Una nang hindi kinumpirma ng Commission on Appointments (CA) ang pagkakatalaga kay Judy Taguiwalo sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod na sinipa ng CA si Rafael Mariano sa Department of Agrarian Reform.