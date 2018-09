Ex-congressman jackpot sa online casino

MINSAN siyang na­ging miyembro ng Lower House subalit tinamad sa re-election dahil sa matumal na delihensya.

Abonado daw kasi ang dating mambabatas sa dami ng taong humihingi ng tulong kum­para sa nakukuhang datung sa trabaho at mga komisyon sa proyekto.

Pero nagbago ang kapalaran ng dating mambabatas dahil ayon sa petmalung spy ni Mang Teban, nakakuha ito ng prangkisa para sa online casino.

Ginamit daw ng mama ang koneksyon nito sa isang tsekwa na minsan nang nakaladkad sa isang kontro­bersya subalit nakalusot.

Ang classic nito, hindi pa lumulutang si ex-congressman bilang siyang nagmamay-ari ng prangkisa ng online casino.

Malamang na natatakot sa kanyang kapamilya itong si ex-solon, aba’y walang na kasi siyang pinagkaiba sa mga kila­lang gambling lord sa bansa.

Pintahan n’yo na. Ang ex-congressman na naka-jackpot ng prangkisa sa online casino ay kila­lang kritiko ng nagdaang administrasyon at may bahay sa Quezon City. May letrang T sa kanyang pa­ngalan, as in Tirador.