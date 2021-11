Ex- Cong Cajayon inabsuwelto ng Sandiganbayan

Pinawalang-sala ng Sandiganbayan si dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cajayon-Uy sa kasong graft kaugnay ng pork barrel scam o Priority Development Assistance Fund (PDAF).

Nabatid sa isang unanimous desisyon ng Sandiganbayan Second Division si Cajayon-Uy na inilabas ngayong araw, November 12,2021 ay absuwelto ito sa dalawang counts ng Graft, isang count ng Malversation of Funds at isang count ng Malversation thru Falsification para sa “failure of the prosecution to prove her guilt beyond reasonable pagdududa”.

Magugunitang si Cajayon-Uy ay inakusahan ng umano’y maling paggamit ng P10 milyong discretionary Priority Development Assistance Fund noong Mayo at Hunyo 2009. Ang mga reklamo ay inihain ng Public Assistance and Corruption Prevention Office ng Office of the Ombudsman noong 2015 at pagkatapos ay inihain sa Sandiganbayan noong 2018.

“Our acquittal today is vindication that we never committed any of the criminal allegations hurled against us. This is a testament that the criminal prosecution against me was nothing but persecution by the former administration directed at known allies of former President GMA” ayon sa press statement ni Cajayon-Uy.

Samantala kaugnay nito bilang isang ina ng tatlong anak, sinabi ni Cajayon-Uy na mula nang siya ay nasakdal noong 2015, siya at ang kanyang pamilya ay nahaharap sa matinding stress at walang tulog na gabi. Higit pa rito, muling iginiit niya na ang piling pag-uusig sa mga kaso ng PDAF noong nakaraang administrasyon ay nabahiran ang kanilang mga pangalan at sila ay binansagang corrupt sa kabila ng mga mali at walang katibayan na mga paratang.

Sinabi pa ng dating mambabatas na ang desisyon ng Sandiganbayan ay isang patunay na epektibo at patas ang justice system sa bansa.