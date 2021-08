Ex-Cebu Rep Garcia pumanaw, Kamara nagluksa

Nagdalamhati ang Kamara de Representantes, sa pangunguna ni Speaker Lord Allan Jay Velasco, sa pagpanaw ni dating Deputy Speaker at Cebu Rep. Pablo ‘Pabling’ Garcia.

“He was a devoted public servant who dedicated two-thirds of his life to public service—an extraordinary feat worthy of emulation,” ani Velasco sa isang pahayag.

Nagsilbi si Garcia sa mga residente ng Cebu mula 1951 hanggang 2013 sa iba’t ibang kapasidad: bilang konsehal, board member, kongresista, vice governor, at gobernador.

Samantala, nakiramay din ang speakersa mga naulilang mahal sa buhay ni Garcia, kasama ang anak nito na si Deputy Speaker at Cebu Rep. Pablo John Garcia. (Billy Begas)