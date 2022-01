Ex-Cebu mayor nagpositibo

Nagpositibo sa COVID-19 si dating Cebu City mayor Tomas Osmeña.

Inihayag ito ng dating alkalde noong Linggo sa pamamagitan ng kanyang social media account.

“It is my responsibility in the interest of transparency to inform you that I felt mild chills this morning and just tested positive for COVID,” sambit ng ex-mayor sa isang Facebook post kung saan wala naman aniyang nagpositibo sa kasamahan niya sa tahanan.

“I will be isolating myself in a separate room until doctors tell me it is safe to do otherwise. We are in touch with the people I have come into, recent contact with as well,” paniguro naman nito. (Prince Golez)