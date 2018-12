Ex-Cabinet Sec inambunan ng P300M ni Diokno

ISANG dating miyembro ng gabinete na kasamahan ni Budget Secretary Benjamin Diokno na sasabak sa 2019 midterm elections ang isinabit sa fund parking scheme o pagpaparada ng tinatayang P300 milyong pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura na nakapaloob sa 2019 national budget.

Ito ang ibinunyag kahapon ni House Majority Leader at Camarines Sur Rep. Rolando Andaya.

Ayon kay Andaya, isang ­mayor mula sa Region 5 ang luma­pit sa kanya nitong weekend at ipinagbigay-alam ang nasabing impormasyon.

“The mayor, who requested not to be named in the meantime, disclosed that the Cabinet member parked the allocation in flood-mitigation projects for the region. Anytime ire-release na raw ang pondo. Nag-site visitation na,” pahayag ni Andaya.

Binanggit pa umano ng nasabing alkalde na marami pang mga local government executive ang gustong makipag-ugnayan kay Andaya para magbigay-linaw sa tinatawag na “parking scam” sa alokasyon ng budget sa rehiyon.

“Lumapit sa akin ang mayor dahil ngayon lang daw nila naiintindihan ang mga nangyayari. Pumayag sila sa parking scheme dahil para rin naman daw sa benepisyo ng mga constituents ang mga proyekto. Nililinaw lang nila na hindi daw sila kumita sa mga proyektong ito,” dagdag ni ­Andaya.

Batay kay Andaya, isasama na nila ang alegasyon na ito sa gagawing imbestigasyon ng House committee on rules sa Enero 3, 2019 patungkol sa mga nabistong anomalya sa budget at alokasyon sa National Expenditure Program (NEP).

Inihayag ni Andaya na ang parking scheme na pinangasiwaan diumano ng Department of Budget and Management (DBM) ay maaaring magbigay ng linaw hinggil sa paglobo ng pondong inilaan para sa mga flood mitigation project mula sa taong 2017 hanggang 2018.

Sa P79 bilyong pondo na inilagak sa mga proyektong ­pangontra sa baha noong 2017 ay umakyat ito sa P133B.

Ibig sabihin aniya nito ay P54 bilyon ang nadagdag.

Ayon sa isang report, sa ­Region 5 pa lang, halos P2.2B ang nadagdag sa national ­projects na flood-related mula 2017 hanggang 2018.

“Malalaman natin sa imbestigasyon ng House rules committee kung magkano dito ang napunta sa CT Leoncio at sa Aremar Construction. Mukhang ito kasi ang paboritong mga kontraktor ng DBM…at ang paglobo, tuloy sa sunod na taon. Out of the proposed P544.5B budget of the DPWH for 2019, P114.4B is for flood control projects. Almost 24 percent,” ani Andaya.

“Marami sa flood control projects hindi kasama sa P488B na original proposed budget ng DPWH. Idinagdag ito sa level ng DBM na. Kaya lumalabas na P544B ang proposed budget ng DPWH for 2019…and this augmentation was admitted during the Question Hour. Ang idinagdag ba, para sa flagship Build, Build, Build projects? Hindi. Mukhang marami sa flood control, na hindi alam ng DPWH central office. Clueless sila,” giit ng House leader.

Binigyang-diin pa nito na hindi naman inilaan ang pondo para sa flood-prone areas sa Metro Manila at Metro Cebu.

Sa halip ay ikinalat diumano ito sa maliliit na bayan.

“How many of these ­projects are backed up officially by DPWH? Ilan ang recommended as priority projects ng RDCs? At ilan ang recommended by engineers outside the DPWH? Tanu­ngin mo mga congressmen kung alam nila ang mga flood control projects sa mismong distrito nila. Maraming aamin na clueless sila… at sasabihin nila na sana inilagay na lang sa kalsada, ospital, eskuwelahan,” hirit pa nito.