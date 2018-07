Ex-cabinet official nabuhay para magpadrino

Matapos ang halos isang dekadang pagta­tago sa publiko, mistulang nabuhay ang isang dating cabinet official nang makialam sa isang tanggapan ng gobyerno.

Naging negosyante na kasi ang dating cabinet official simula nang mawala sa puwesto, subalit naging hiyang sa bagong trabaho dahil mistulang nakahukay siya ng ginto.

Noong nasa gob­yerno kasi ito, kaila­ngan pa niyang dumiskarte para kumita ng milyones, pero nang mapunta sa mining industry ay walang tigil ang pagpasok ng g­rasya sa kanya.

Subalit dahil sa namroblema ang isang kaibigan na posibleng masibak sa trabaho sa gobyerno, aba’y to the rescue ang dating go­vernment official.

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na nagpadrino ang dating cabinet official para lamang tukuran ang kaibigan na nami­miligro sa puwesto.

Ginamit daw ng da­ting cabinet official ang maganda nitong boses para kumbinsihin ang isang cabinet secretary na isama sa kanyang team ang kaibigan nito.

Pintahan niyo na. Ang dating cabinet secretary na nag­padrin­o sa isang kaibigan sa gobyerno ay hindi matangkad. May letrang M sa kanyang pangalan as in Micropone.