Ex-BuCor chief kumanta: Aguirre pinadikdik si De Lima sa droga

Binawi rin ni dating Bureau of Correction OIC Rafael Ragos, isa sa itinutu­ring na importanteng testigo laban sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga sa nakadetineng si Senador Leila de Lima.

Kasabay nito ay idiniin ni Ragos sa kanyang notaryadong affidavit may petsang Abril 30 si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siyang pumilit sa kanya na gumawa ng gawa-gawang testimonya laban kay De Lima.

Sinabi ni Ragos, naniniwala siya na hindi kayang gawin ni De Lima ang alegasyon laban sa kanya.

“I just want to clear something that has been on my chest since this has been concealed for so long,” ayon kay Ragos.

“It doesn’t matter if these people would get mad at me, what matters here is the truth. Those who did wrongdoings would be mad. What do I care?” dagdag ni Ragos.

Sa isang prosecutor’s meeting sinabi pa ni Aguirre kay Ragos na “Magtestigo ka nang mabuti, mino-monitor ka ng Malacañang.”

Nalaman na ang testimonya sa Muntinlupa RTC ang dahilan lung bakit ibinasura ang mosyon ni De Lima na demurrer to evidence.

Nabatid na si Ragos kasama ang kanyang dating aide na si Jovencio Ablen ay tumestigo sa korte na sila ang naghatid ng P5 milyon sa bahay ni De Lima sa Parañaque sa iba’t ibang pagkakataon noong 2016.

Samantala, tumanggi naman si Justice Secretary Menardo Guevarra na magbigay ng kanyang komento. (Juliet de Loza-Cudia)